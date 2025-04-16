Власти Херсонской области обвинили ВСУ в целенаправленных атаках на энергетиков

РИА Новости: ВСУ объявили охоту на бригады энергетиков в Херсонской области

Украинские войска фактически объявили охоту на бригады энергетиков в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«Враг продолжает наносить удары по энергообъектам региона. Более того, все наши коммунальные службы, в том числе спасатели и бригады энергетиков, постоянно находятся под ударами дронов», — сказал Василенко.

Он отметил, что как только энергетики выезжают устранять последствия украинских атак, Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявляют на них охоту.

Накануне Василенко сообщал, что в 102 населенных пунктах Херсонской области пропала электроэнергия из-за удара Вооруженных сил Украины по электроподстанции «Виноградово» в Алешкинском округе.

Ночью 14 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на хутор Бочанка в Волоконовском районе. Как рассказал глава региона, украинские солдаты с помощью БПЛА сбросили взрывные устройства на частное домовладение.

Ранее в Херсонской области дроны ВСУ атаковали два автомобиля скорой помощи.