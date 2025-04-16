Стало известно о пострадавших в результате атаки дронов на Ивановскую область

Губернатор Ивановской области сообщил о двух пострадавших при атаке БПЛА

В результате атаки беспилотников на Ивановскую область пострадали два человека. Об этом заявил губернатор региона Станислав Воскресенский, передает Telegram-канал правительства области.

«Отражена атака беспилотников. В Шуе лично все повреждения осмотрю, все они будут устранены. У нас двое жителей обратились за медицинской помощью, она оказана в полном объеме. Госпитализация не потребовалась», — сказал глава региона.

Воскресенский добавил, что задействованные в ликвидации последствий службы «сработали слаженно».

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины в Ивановской области. По данным ведомства, атака проходила в период с 8:00 до 9:40 мск.

Правительство Ивановской области сообщило, что на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб. По его информации, ответственные службы занимаются ликвидацией последствий атаки БПЛА.

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