ВСУ атаковали магазин в Брянской области

Украинские войска атаковали магазин в Брянской области при помощи беспилотника. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Подывотье Севского района. Атаке подвергся продовольственный магазин. В результате сбросов взрывных устройств повреждены кровля и окна», — написал он.

Богомаз добавил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал.

16 апреля сообщалось, что не менее пяти украинских беспилотников атаковали город Шуя в Ивановской области.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы ПВО отразили украинскую атаку на регион. Пострадавших и разрушений нет.

Утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в регионе шестеро спасателей, тушивших пожар, были атакованы украинским беспилотником.

Ранее ВСУ пытались атаковать Крым с помощью БПЛА.