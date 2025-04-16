ВСУ атаковали магазин в Брянской области

Украинские войска атаковали магазин в Брянской области при помощи беспилотника. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Подывотье Севского района. Атаке подвергся продовольственный магазин. В результате сбросов взрывных устройств повреждены кровля и окна», — написал он.
Богомаз добавил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал.
16 апреля сообщалось, что не менее пяти украинских беспилотников атаковали город Шуя в Ивановской области.
До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы ПВО отразили украинскую атаку на регион. Пострадавших и разрушений нет.
Утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в регионе шестеро спасателей, тушивших пожар, были атакованы украинским беспилотником.
Ранее ВСУ пытались атаковать Крым с помощью БПЛА.