Минобороны подало иски к телефонному заводу на 63 млн рублей

Министерство обороны России подало в арбитражный суд два иска к Пермскому телефонному заводу «Телта» на общую сумму 63,05 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что иски пока не приняты к производству.

7 апреля Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении учредителя предприятия Игоря Морозова. Его обвиняют в хищении более 48 млн рублей при исполнении гособоронзаказа. По этому делу также проходят заместитель Морозова Алексей Высоков и главный бухгалтер организации Елена Гришина.

По версии следствия, в 2016–2021 годах Морозов, его заместитель Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина, исполняя контракт на сумму более 1,4 млрд рублей, завышали себестоимость поставляемых средств связи, предназначенных для нужд Минобороны. Таким образом, фигуранты дела, как утверждается, похитили и распределили между собой более 48 млн рублей.

Ранее СК завершил расследование в отношении главы управления связи ВС РФ генерала Шамарина.