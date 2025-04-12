В офисе Зеленского выступили за то, чтобы в армии служили все, включая женщин

Замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса призвал ввести на Украине всеобщую воинскую обязанность по модели Израиля, где в армии служат все граждане, в том числе женщины. Об этом пишет «Страна.ua».

«Нужно продумать определенный переходный период для того, чтобы у граждан было четкое понимание, что служить должны все», — сказал Палиса.

Он добавил, что оно должно проистекать из «приземленных вещей», а не из Конституции. По мнению чиновника, отказ от службы в ВСУ мог бы обернуться ограничением доступа к госуслугам и работе в госорганах.

Прошлой осенью депутат Киевского городского совета от партии «Голос» и глава медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова призвала «бусифицировать» (насильственно мобилизовать) всех. По словам политика, некоторые считают, что смогут откупиться за $5-10 тыс., уехать или переплыть реку Тису, где проходит украино-румынская граница, но так быть не должно, потому что на фронт должн отправиться все.

Ранее сообщалось, что еще одна страна Европы может вернуть обязательную службу в армии.