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Минобороны РФ заявило о шести атаках ВСУ на объекты российской энергетики за сутки

МО РФ: ВСУ совершили шесть атак на объекты российской энергетики за сутки
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Inna Varenytsia/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили за последние сутки шесть атак на объекты российской энергетики. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, две атаки было совершено на объекты, расположенным в Белгородской области. В результате одного из ударов была отключена высоковольтная линия Красная Яруга — Теребрено филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Также украинские войска сбросили боеприпас на трансформатор электроподстанции 110 кВ «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». В результате атак без света остались более 24 тысяч жителей.

В министерстве добавили, что также бойцы ВСУ совершили две атаки на Брянскую область. Там были зафиксированы многочисленные повреждения электроподстанции «Андрейковичи» и отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Электроснабжение было приостановлено в населенном пункте Подывотье Севского района.

«В Курской области: 15 апреля в 05:35 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Камыши — Мурыновка — Кировская филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны, еще одна атака была совершена на объекты энергетики, расположенные в Херсонской области. В результате атаки украинского беспилотника произошло возгорание трансформатора на Сивашской ветроэлектростанции.

25 марта Кремль опубликовал первое официальное заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетической инфраструктуры, действующий с 18 марта, с возможностью продления при соблюдении условий сторонами.

Ранее Нарышкин рассказал о выполнении РФ моратория на удары по энергообъектам.

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