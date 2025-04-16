Назначенный Киевом губернатор попал под обстрел на месте удара по Херсону

RG.RU: назначенный Киевом губернатор Прокудин попал под обстрел в Херсоне

Руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин попал под артобстрел в Херсоне. Об этом сообщает RG.RU.

Издание уточняет, что он попал под атаку, когда записывал видео с места бомбового удара по ледовому дворцу в Херсоне.

«Назначенный киевскими властями чиновник успел поздороваться в камеру с жителями Херсона, когда за кадром послышался предупредительный крик «Выход!», а затем резкий свист приближающегося снаряда», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что во время удара Прокудин резко упал на землю. После разрыва снаряда он встал и продолжил запись на фоне разрушенного здания дворца.

До этого мэр украинского Конотопа Артем Семинихин призвал главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха и руководителя регионального управления Службы безопасности Украины Олега Красношапку уйти в отставку после удара Вооруженных сил РФ по центру Сум.

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Ранее военный эксперт рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области.