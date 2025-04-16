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В монастыре в Курской области заблокировали украинских наемников с Кубы

Кубинских наемников заметили в рядах ВСУ в окруженном монастыре в Горнале
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Stringer/Reuters

Среди 300 украинских военных, заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре на юге Курской области, есть наемники с Кубы и другие иностранцы. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Военное дело»‎.

«В окружённом мужском монастыре в Горнале есть кубинские наемники. 300 украинских боевиков и иностранных наемников забаррикадировались в монастыре и наотрез отказываются сдаваться в плен», — говорится в сообщении.

Утром 15 апреля ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что группа украинских военных, находящаяся в монастыре в Горнале, отказалась от переговоров и от сдачи в плен российским военным.

На следующий день стало известно, что украинские подразделения, которые заняли монастырь, несут потери. Как пишет ТАСС, отдельные группы украинских военных пытаются сбежать в направлении Сумской области Украины.

Ранее военкор рассказал о сложностях штурма Горнальского монастыря.

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