ВСУ пытались атаковать Крым с помощью БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили над Крымом украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в российском Минобороны.

По данным ведомства, дрон был перехвачен около 19:00 мск.

15 апреля в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью в Курской области сбили 109 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одной из целей массированной атаки стал Курск, где пострадали 10 человек. Из них выжили девять.

В результате ударов были повреждены 24 многоквартирных дома. Трем из них был нанесен достаточно серьезный ущерб. Наряду с многоквартирными домами после атаки БПЛА различные повреждения получили 37 частных домовладений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.