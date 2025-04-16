Появилось видео уничтожения объекта в Херсоне, где прятались бойцы ВСУ

Российский дрон запечатлел удар четырех КАБ-500 по Ледовому дворцу Херсона, где в тот момент находились бойцы Вооруженных сил Украины. Кадры опубликовал Telegram-канал »Военное обозрение».

По данным издания «Украина.ру», в момент удара на территории Ледового дворца также находились иностранные наемники. На кадрах видно, как в здание поочередно прилетели четыре авиабомбы.

Несколькими часами ранее также сообщалось о взрывах в Херсоне.

В ночь на 12 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе. На территории Украины, в том числе в Одесской области, объявлялась воздушная тревога.

Взрывы также произошли в Киеве. Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщал, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по столице Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на севере Украины произошел взрыв.