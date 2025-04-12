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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Общественное: в Киеве произошли взрывы на фоне действия сигнала тревоги
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Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Киеве произошли взрывы во время действия сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении издания.

До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщал, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате, как уточняется, начались пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах города. На месте, по данным канала, работают 128 пожарных и 27 единиц техники.

Накануне стало известно, что в украинской столице произошла серия взрывов с разницей в несколько десятков минут. О взрывах в столице Украины сообщили несколько раз — на кадрах видео в социальных сетях разрывы звучат с разной периодичностью. Что именно стало целью ударов — пока неизвестно.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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