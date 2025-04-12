В Одессе звучат взрывы

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе. Свое заявление Труханов сделать в социальных сетях.

«В городе слышны взрывы», — пишет Труханов.

В данный момент над территорией Украины, в том числе над Одесской областью, звучит воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом российские войска продолжают следовать мораторию на нанесение ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Также российские войска, предположительно, поразили завод «Биосфера» в Днепре.

Как пишет «Лента.ру», повреждение предприятия также подтвердил владелец Biosphere Corporation Андрей Здесенко.

Ранее в Одессе взорвали гранату в жилом доме.