Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные ударили из «Торнадо-С» по бригаде национальной гвардии Украины

Военные «Запада» уничтожили 50 бойцов нацгвардии Украины из РСЗО «Торнадо-С»
close
Минобороны РФ

Военные российской группировки войск «Запад» нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» по пункту временной дислокации бригады национальной гвардии Украины. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, в результате атаки уничтожено более 50 украинских бойцов.

В конце марта Бигма заявил, что российские военные нанесли удар из РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации подразделения 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). В результате удара ВСУ потеряли более 10 военных. Начальник пресс-центра добавил, что расчеты противовоздушной обороны также уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. В числе прочего были ликвидированы семь станций спутниковой связи Starlink, 21 пункт управления БПЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ.

В начале прошлого месяца Бигма рассказал, что ракетные войска группировки провели удар управляемыми снарядами РСЗО «Торнадо-С» по месту временной дислокации подразделений бригады территориальной обороны, в результате чего противник понес потери более 30 боевиков. Расчеты противовоздушной обороны уничтожили 35 БПЛА самолетного типа.

Ранее колумбийский наемник обвинил ВСУ в отказе платить обещанную зарплату.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами