Военные российской группировки войск «Запад» нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» по пункту временной дислокации бригады национальной гвардии Украины. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, в результате атаки уничтожено более 50 украинских бойцов.

В конце марта Бигма заявил, что российские военные нанесли удар из РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации подразделения 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). В результате удара ВСУ потеряли более 10 военных. Начальник пресс-центра добавил, что расчеты противовоздушной обороны также уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. В числе прочего были ликвидированы семь станций спутниковой связи Starlink, 21 пункт управления БПЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ.

В начале прошлого месяца Бигма рассказал, что ракетные войска группировки провели удар управляемыми снарядами РСЗО «Торнадо-С» по месту временной дислокации подразделений бригады территориальной обороны, в результате чего противник понес потери более 30 боевиков. Расчеты противовоздушной обороны уничтожили 35 БПЛА самолетного типа.

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