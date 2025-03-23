Российские войска ударили из РСЗО по подразделению штурмовой бригады ВСУ

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма заявил агентству ТАСС, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

По словам Бигмы, ракетные войска произвели атаку с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». В результате удара ВСУ потеряли более 10 военных. Начальник пресс-центра добавил, что расчеты противовоздушной обороны также уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. В числе прочего были ликвидированы семь станций спутниковой связи Starlink, 21 пункт управления БПЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ.

22 марта сообщалось, что в зоне ответственности Западной группировки войск Вооруженных сил России сдались в плен трое украинских военнослужащих.

16 марта пленный боец ВСУ рассказал о жестоком приказе украинского командования ликвидировать своих же солдат, которые решили отступать. ВСУ выставляют заградительные отряды, чтобы бойцы не могли сбежать.

Единственный выход, по словам военного, сдаться в российский плен. Однако в процессе эвакуации машины также обстреливают с украинской стороны, чтобы устранить своих же солдат и не дать им попасть в плен.

Ранее войска РФ уничтожили блиндажи ВСУ с помощью наземных роботов.