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Российские войска уничтожили станции Starlink в зоне СВО

Группировка «Запад» уничтожила 25 пунктов управления БПЛА и 2 станции Starlink
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Евгений Биятов/РИА Новости

За последние сутки группировка войск «Запад» ликвидировала 25 пунктов управления беспилотниками и две станции спутниковой связи Starlink, используемые Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь группировки Иван Бигма.

Он отметил, что за сутки один украинский военнослужащий сдался в плен. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения уничтожили пять полевых орудий, включая три западного производства, а также восемь минометных расчетов. Кроме того, были уничтожены 25 пунктов управления БПЛА, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав», две станции Starlink и три склада боеприпасов.

По информации Бигмы, ракетные войска группировки провели удар управляемыми снарядами РСЗО «Торнадо-С» по месту временной дислокации подразделений бригады территориальной обороны, в результате чего противник понес потери более 30 боевиков. Расчеты противовоздушной обороны уничтожили 35 БПЛА самолетного типа.

4 марта сообщалось, что украинские власти разрабатывают запасные каналы связи для армии, опасаясь отключения доступа к спутниковой сети Starlink.

Ранее эксперт заявил, что Украина не в состоянии оперативно провести замещение Starlink.

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