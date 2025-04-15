РИА Новости: бойцы ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую область, их уничтожают

Украинские военные группами пытаются прорваться в Белгородскую область, однако их оперативно ликвидируют еще на подступах к границе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в группировке ВС РФ «Север».

«На ряде участков госграницы близ населенного пункта Поповка 128-я ОМСБр постоянно отражает наступление групп ВСУ. То есть, они не оставляют попыток пересечь нашу госграницу», — рассказал источник.

15 апреля сообщалось, что российские войска предотвратили прорыв подразделений ВСУ в Белгородскую область, уничтожив около 50 солдат противника. Кроме украинских бойцов были также ликвидированы инженерная машина разграждения и две бронемашины.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в атаке со стороны Украины принимал участие танк Abrams, которому впоследствии пришлось спешно отступать.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области.