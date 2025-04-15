Российские войска отбили атаку ВСУ на Белгородскую область

Российские войска предотвратили прорыв подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородскую область, уничтожены около 50 солдат противника. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники в Вооруженных силах РФ.

«Ночью аэроразведка зафиксировала движение украинской техники в сторону населенного пункта Демидовка. В районе шести утра российские военные начали наносить массированные удары артиллерией и FPV-дронами по живой пехоте и тяжелой технике», — пишет SHOT.

Уточняется, что кроме 50 ликвидированных украинских солдат были также уничтожены инженерная машина разграждения и две бронемашины.

Глава региона Вячеслав Гладков также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали девять населенных пунктов Белгородской области.

В Шебекино в результате атаки беспилотника повреждены стены и окна производственного цеха одного из предприятий. В селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон повредил крышу хозпостройки.

Ранее в Курской области нашли 200-килограммовый украинский беспилотник.