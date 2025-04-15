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В США заявили о превосходстве нового российского ЗРК над «самым мощным оружием Киева»

TNI: российский ЗРК «Крона» сможет эффективно уничтожать беспилотники Киева
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«Концерн «Калашников»

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Крона-Э» сможет эффективно уничтожать беспилотники, которые считаются «самым мощным оружием Киева». Об этом заявило американское издание The National Interest (TNI).

«Она («Крона-Э». — «Газета.Ru») была представлена концерном «Калашников» на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби и представляет собой значительный шаг вперед в решении растущей проблемы борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что российская ЗРК оборудована двумя типами ракет. По их словам, подобный подход может гарантировать уничтожение любой цели, включая дроны, крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы.

ЗРК «Крона» была представлена в марте. Генеральный директор «Калашникова», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников отметил, что идея разработки нового высокоавтоматизированного комплекса возникла после анализа опыта борьбы с крупными и малыми беспилотниками в зоне специальной военной операции.

Ранее на Украине сообщили о появлении нового беспилотника у ВС России.

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