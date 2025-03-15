На Украине сообщили о появлении нового беспилотника у ВС России

Российские военнослужащие в зоне спецоперации начали применять новые тяжелые беспилотные бомбардировщики. Об этом сообщил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Тень, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Появление у противника таких тяжелых систем было вопросом времени», — заявил он.

Солдат отметил, что российская сторона продолжает развивать технологии в вопросе разработки новых беспилотных систем.

До этого Санкт-Петербургский Университет ИТМО (ранее –ЛИТМО, Ленинградский институт точной механики и оптики) представил новую локальную систему навигации для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под названием «Восток».

Разработка позиционируется как решение, значительно превосходящее по точности глобальные навигационные спутниковые системы вроде GPS. По словам представителей учреждения, новая система навигации предназначена для применения в условиях, где традиционные спутниковые системы навигации оказываются бессильны. Они отметили, что принцип действия «Востока» основан на классических методах радионавигации и радиопеленгации.

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