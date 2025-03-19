Концерн «Калашников» представил новый зенитный ракетный комплекс

Концерн «Калашников» представил заказчику новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего действия под названием «Крона». Об этом сообщается на сайте компании.

Генеральный директор концерна, член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников отметил, что идея разработки нового высокоавтоматизированного комплекса возникла после анализа опыта борьбы с крупными и малыми беспилотниками в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее концерн представил экспортную версию комплекса — «Крону-Э» на международной выставке вооружений и оборонных технологий IDEX 2025, прошедшей в Абу-Даби (ОАЭ) в феврале.

Комплекс «Крона-Э» разработан для защиты ключевых государственных объектов, городской инфраструктуры, стратегически важных сооружений, а также специальных грузов в местах их хранения от ударов средств воздушного нападения. Его основными целями являются беспилотники среднего класса.

В начале марта концерн «Калашников» сообщил, что Ижевский механический завод передал партию гладкоствольных самозарядных ружей MР-155 в зону проведения СВО.

Ранее «Калашников» начал поставлять в ВКС РФ пистолет-пулемет ППК-20.