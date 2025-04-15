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В «Ростехе» анонсировали появление единой боевой машины на базе БМП и БМД

ТАСС: десантируемая боевая машина может появиться у ВС РФ до 2035 года
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В распоряжении Вооруженных сил (ВС) России до 2035 года может появиться новая машина, сочетающая в себе качества боевых машин пехоты и десанта. Об этом сообщили ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы», который входит в госкорпорацию «Ростех».

В холдинге заявили о тенденции на унификацию боевой машины пехоты и десанта с точки зрения эксплуатации. Там отметили, что БМП-2 задумывалась, в том числе как десантная машина — на ее счету уже 38 успешных десантирований с парашютом.

«Речь идет, скорее, о том, чтобы они (БМП и БМД. — «Газета.Ru») слились в какую-то единую машину. Произойти это может на горизонте ближайших 10 лет», — отметили специалисты.

До этого французские журналисты заявили, что Россия обладает революционным оружием, которое «не по зубам» странам Запада. Речь идет о новейшей разработке российских военных специалистов — ракетном комплексе «Авангард». По данным представителей СМИ, эта ракета является самой быстрой в истории и представляет угрозу для США, Франции и других стран.

Подчеркивается, что западные противоракетные комплексы, например THAAD и Aegis, могут перехватывать лишь те ракеты, которые имеют предсказуемую траекторию. Французские журналисты считают, что с «Авангардом» им не справиться.

Ранее «Ростех» заявил о превосходстве России в области создания ТОС.

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