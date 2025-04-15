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Системы ПВО уничтожили четыре бомбы JDAM и 304 беспилотника за сутки

Минобороны: системы ПВО сбили за сутки 304 беспилотника
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Евгений Биятов/РИА Новости

За прошедшие сутки системы противовоздушной обороны уничтожили 304 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства обороны России.

По данным ведомства, системы ПВО также сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

13 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский истребитель F-16 и 207 беспилотников самолетного типа. Также системы ПВО уничтожили восемь бомб JDAM и семь снарядов системы HIMARS.

В этот же день в группировке войск «Север» сообщили, что Вооруженные силы Украины нарастили налеты тяжелых беспилотников «Баба Яга» на Белгородскую область. Военные подчеркнули, что Вооруженные силы России ведут успешную борьбу с вражескими БПЛА, уничтожая их зенитным огнем, а также ударами FPV-дронов.

Ранее Алаудинов ответил на вопрос о возможности ВСУ прорваться в Белгород.

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