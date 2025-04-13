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В Белгородской области замечено рекордное количество тяжелых БПЛА «Баба Яга»

«Север»: ВСУ нарастили налеты тяжелых БПЛА «Баба Яга» на Белгородскую область
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Кадр из видео/Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарастили налеты тяжелых беспилотников «Баба Яга» на Белгородскую область. Об этом РИА Новости сообщил источник в группировке «Север».

«Противник неделю назад перебросил на Белгородское направление подразделения тяжелых гексакоптеров «Баба-яга <...> На нашем направлении раньше их было меньше, сейчас применение «Баба-яга» увеличилось в несколько раз», — сообщил источник агентства.

Российские войска ведут успешную борьбу с вражескими беспилотниками, уничтожая их зенитным огнем, а также ударами FPV-дронов.

Также военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что Россия изменила тактику применения БПЛА в Белгородской области — теперь часть дронов работают по противнику на земле, часть — «истребителями» БПЛА противника, особенно по дронам типа «Баба Яга».

По данным военкора, бойцы ВСУ пытались пробиться в село Демидовка, однако понесли потери и хотели сбежать, однако на отходе их уничтожали российские военные.

Ранее Алаудинов ответил на вопрос о возможности ВСУ прорваться в Белгород.

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