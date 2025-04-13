Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский истребитель F-16 и 207 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также российские средства ПВО уничтожили восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, добавили в ведомстве.

Накануне в Белгородской области заметили рекордное количество тяжелых БПЛА «Баба-яга». По словам источника в группировке войск «Север», противник нарастил число дронов в регионе в несколько раз. Несмотря на это, российские военные успешно справляются с атаками беспилотников, уничтожая их зенитным огнем и ударами FPV-дронов.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что Вооруженные силы России продвигаются на Украине и заставляют ВСУ отступать, используя тактику Красной армии и современные технологии.

Ранее в Белгородской области женщина получила тяжелые ранения при ударе дрона ВСУ.