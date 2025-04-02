Алаудинов ответил на вопрос о возможности ВСУ прорваться в Белгород

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: у ВСУ не хватит сил дойти до Белгорода

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил в интервью порталу News.ru о невозможности прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгород.

«Мы фиксируем здесь подразделения ВСУ, которые ранее присутствовали на территории Курской области», — сказал Алаудинов.

По словам генерал-лейтенанта, после вывода из Курской области эти подразделения были доукомплектованы и переброшены на границу с Белгородской областью. Алаудинов добавил, что во многом они состоят из бывших заключенных и мобилизованных, а их деятельность координируется Силами специальных операций ВСУ.

«Но у них не хватит сил не только дойти до Белгорода, а даже удержаться на приграничье», — заключил командир спецназа «Ахмат».

Утром 2 апреля военблогер Владимир Романов сообщил, что подразделения ВСУ пытаются прорваться из окружения в Белгородской области.

1 апреля Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщал, что бойцы ВСУ готовят нападение на село Колотиловка Белгородской области. Предполагается, что ВСУ планируют растянуть силы войск РФ для последующих попыток продвижения на села Демидовка, Поповка и Графовка. Отмечается, что российские пограничники из подразделения «Сигма» продолжают успешно противодействовать противнику с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ВСУ бросили технику НАТО на прорыв укреплений в Белгородской области.