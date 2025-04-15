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В РФ заявили об участившихся ударах ВСУ с применением американских снарядов

Мирошник: ВСУ стали чаще наносить удары по объектам в РФ с помощью РСЗО HIMARS
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Нина Зотина/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще использовать снаряды от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенные в США, для атак на российские гражданские объекты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад, подготовленный послом по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родионом Мирошником.

«Значительно участились случаи нанесения ударов <...> с использованием <...> РСЗО HIMARS, возможно, из-за стремления как можно быстрее использовать американское вооружение, доступ к управлению которым может быть заблокирован из США», — говорится в документе.

По словам Мирошника, в период с 7 по 13 апреля из-за ударов со стороны ВСУ в регионах страны пострадали 10 детей. В этот период украинские войска продолжали обстреливать территорию РФ с высокой интенсивностью, поэтому российские специалисты в среднем фиксировали до 300 прилетов в сутки.

«За минувшую неделю от обстрелов <...> пострадали 104 мирных жителя: ранены 85 человек», — подчеркнул посол.

Больше всего раненых мирных граждан проживают в Херсонской и Белгородской областях, а также в Луганской народной республике и Донецкой народной республике. Дипломат уточнил, что в первом регионе особенно разрушительными стали атаки на четыре населенных пункта — Каховку, Новую Каховку, Голую Пристань и Малую Лепетиху.

Как отметил Мирошник, всего за данный промежуток времени бойцы ВСУ выпустили по российским субъектам как минимум 2050 снарядов.

Ранее российские следователи заявили, что Донецк подвергся ударам с использованием РСЗО HIMARS.

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