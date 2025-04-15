Марочко сообщил, что российские войска прорвали оборону ВСУ под Ямполовкой в ДНР

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Ямполовкой в Донецкой народной республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий наши войска продавили оборонительную линию противника, продвинувшись юго-западнее и юго-восточнее от населенного пункта Ямполовка. Это позволило ВС РФ улучшить тактическое положение», — рассказал Марочко.

Он добавил, что продвижение российских войск вынудило командование ВСУ оттянуть часть сил и средств из соседнего Торского к Ямполовке.

Также глава региона Денис Пушилин заявил, что Горловка остается одним из самых опасных населенных пунктов Донецкой народной республики.

По словам Пушилина, Вооруженные силы Украины регулярно атакуют населенный пункт беспилотниками, а также оставляют за собой возможность использовать дальнобойную артиллерию для атак по мирным жителям.

Ранее в Горловке при атаке украинского беспилотника пострадал директор местного предприятия.