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Пушилин назвал самый опасный населенный пункт в ДНР

Пушилин: Горловка остается самой опасной в ДНР из-за обстрелов ВСУ
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Илья Питалев/РИА Новости

Горловка остается одним из самых опасных населенных пунктов Донецкой народной республики. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава региона Денис Пушилин.

«К сожалению, фиксируются обстрелы <...> населенного пункта Горловка, который остается самым пока что опасным в этом плане, потому что противник находится еще достаточно близко», — заявил он.

По словам Пушилина, украинская сторона атакует населенный пункт беспилотниками, а также оставляет за собой возможность использовать артиллерию для атак.

До этого сообщалось, что в небе над Горловкой был уничтожен дрон Darts, с помощью которого бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали нанести удар по жилым кварталам. Еще один украинский беспилотник пытался сбросить взрывное устройство на расположенный в городе молочный завод.

13 апреля корреспондент ТАСС сообщил, что ВСУ обстреляли Донецк, повредив несколько гражданских объектов в Киевском районе города. По его словам, удар пришелся между улицами Артема и Университетской.

В итоге повреждения обнаружили на корпусе №4 Института проблем искусственного интеллекта, а также зданиях Донецкого научно-исследовательского угольного института и Минтруда, где полностью выбило стекла на пяти этажах.

Ранее в Горловке при атаке украинского беспилотника пострадал директор местного предприятия.

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