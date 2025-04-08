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В Горловке при атаке украинского дрона пострадал директор предприятия

Вице-премьер ДНР Ежиков: директор Горловского лесхоза пострадал при атаке ВСУ
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Антон Ваганов/Reuters

Один человек пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на город Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер правительства региона Владимир Ежиков.

«Вражеский дрон атаковал служебную машину Горловского лесхоза», — написал он.

Из заявления следует, что директор предприятия получил множественные ранения. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачам удалось стабилизировать его состояние.

7 апреля уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что с начала боевых действий из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 1001 ребенок, проживающий на территории региона. При этом общее количество раненых достигло 15 539 человек, из них 37 жителей пострадали в течение минувшей недели.

6 апреля мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в центре города во время обстрела со стороны ВСУ пострадал один мирный житель. В каком состоянии он находился, глава населенного пункта не уточнил.

Ранее украинские БПЛА нанесли удар по пожарной части на территории ДНР.

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