Минобороны: ВС России уничтожили более 10 единиц техники на Сумском направлении

Бойцы центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» уничтожили более 10 единиц техники на Сумском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что также на Сумском направлении была уничтожена живая сила противника и ударный дрон «Баба-яга».

В Минобороны уточнили, что технику и живую силу ВСУ уничтожили расчеты FPV-дронов.

До этого ТАСС со ссылкой на начальника артиллерии полка с позывным «Мажор» сообщал, что успехи российских войск на Сумском направлении обусловлены лучшей подготовкой, чем у ВСУ.

Также председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные продвинулись к северу от села Раздольное.

Ранее сообщалось, что ВСУ попали в мешок между Дзержинском и Димитровом.