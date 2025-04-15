Бойцы центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» уничтожили более 10 единиц техники на Сумском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что также на Сумском направлении была уничтожена живая сила противника и ударный дрон «Баба-яга».
В Минобороны уточнили, что технику и живую силу ВСУ уничтожили расчеты FPV-дронов.
До этого ТАСС со ссылкой на начальника артиллерии полка с позывным «Мажор» сообщал, что успехи российских войск на Сумском направлении обусловлены лучшей подготовкой, чем у ВСУ.
Также председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные продвинулись к северу от села Раздольное.
Ранее сообщалось, что ВСУ попали в мешок между Дзержинском и Димитровом.