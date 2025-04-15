Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении техники ВСУ на Сумском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 10 единиц техники на Сумском направлении
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцы центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» уничтожили более 10 единиц техники на Сумском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что также на Сумском направлении была уничтожена живая сила противника и ударный дрон «Баба-яга».

В Минобороны уточнили, что технику и живую силу ВСУ уничтожили расчеты FPV-дронов.

До этого ТАСС со ссылкой на начальника артиллерии полка с позывным «Мажор» сообщал, что успехи российских войск на Сумском направлении обусловлены лучшей подготовкой, чем у ВСУ.

Также председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные продвинулись к северу от села Раздольное.

Ранее сообщалось, что ВСУ попали в мешок между Дзержинском и Димитровом.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами