Успехи российских войск на Сумском направлении обусловлены лучшей подготовкой, чем у ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника артиллерии полка с позывным «Мажор».

«Наши люди более подготовлены. [Мотивирует] желание освободить свою землю от противника. Поэтому и получается лучше, чем у них (у ВСУ. — «Газета.Ru»)», — пояснил офицер.

По его словам, полк прибыл в Курскую область в августе 2024 года и с тех пор продвигается вперед, выполняя боевые задачи.

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные продвинулись к северу от села Раздольное.

Также военный эксперт Михаил Тимошенко, комментируя заявления западных аналитиков о том, что Россия планирует наступление на Сумы, сообщил, что Вооруженным силам России для подобной операции в Сумской области необходимо минимум четыре — пять бригад.

Ранее полковник заявил о попытках ВСУ реализовать «курский сценарий» в других регионах России.