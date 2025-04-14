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Российский офицер рассказал, почему ВС РФ более успешны на Сумском направлении

Офицер ВС РФ: успехи ВС РФ на сумском направлении обусловлены лучшей подготовкой
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Успехи российских войск на Сумском направлении обусловлены лучшей подготовкой, чем у ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника артиллерии полка с позывным «Мажор».

«Наши люди более подготовлены. [Мотивирует] желание освободить свою землю от противника. Поэтому и получается лучше, чем у них (у ВСУ. — «Газета.Ru»)», — пояснил офицер.

По его словам, полк прибыл в Курскую область в августе 2024 года и с тех пор продвигается вперед, выполняя боевые задачи.

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные продвинулись к северу от села Раздольное.

Также военный эксперт Михаил Тимошенко, комментируя заявления западных аналитиков о том, что Россия планирует наступление на Сумы, сообщил, что Вооруженным силам России для подобной операции в Сумской области необходимо минимум четыре — пять бригад.

Ранее полковник заявил о попытках ВСУ реализовать «курский сценарий» в других регионах России.

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