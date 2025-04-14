Украинский беспилотник ранил жителя Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Мокрая Орловка Грайворонского округа, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство, в результате чего мужчина получил ранение. Он был доставлен в Грайворонскую центральную районную больницу «с минно-взрывной травмой и проникающим осколочным ранением брюшной полости». Пациент продолжит лечение в одной из больниц Белгорода, добавил глава региона.

14 апреля Гладков сообщил, что хутор Бочанка Волоконовского района подвергся атаке беспилотника ВСУ, пострадала женщина. В результате атаки повреждения получил частный дом. Кроме того, огнем был уничтожен находившийся рядом автомобиль.

До этого беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал грузовой автомобиль в поселке Ракитное Белгородской области. В результате произошедшего водитель грузовика не выжил.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.