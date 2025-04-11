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ВС РФ штурмуют монастырь в Курской области

Mash: ВС РФ штурмуют Горнальский монастырь в Курской области с 300 бойцами ВСУ
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Telegram-канал Mash

Вооруженные силы (ВС) России штурмуют Горнальский Свято-Николаевского Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В этом монастыре уже более недели заблокированы около 300 украинских военных из 128-й отдельной бригады территориальной обороны Украины. Штурм ведет 810-я бригада морской пехоты. Обитель окружена стенами толщиной до двух метров, под которыми расположены подвалы и подземный ход. Выход из подземного хода ВС РФ патрулируют с воздуха с помощью дрона.

Перед штурмом подразделения ВС РФ зачистили лесные массивы восточнее Горнальского монастыря, в которых были расположены огневые точки Вооруженных сил Украины.

До этого сообщалось, что ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря в сторону села Горналь.

По словам источника РИА Новости из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», ВСУ, возможно, поняли, что находятся в огневом мешке, поскольку российские подразделения блокировали этот монастырь с трех направлений.

Ранее ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области.

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