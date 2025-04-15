В Орловской области объявили об угрозе беспилотников

На территории Орловской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом со ссылкой на приложение МЧС России сообщает ТАСС.

В ведомстве призвали население региона к бдительности и осторожности.

14 апреля губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ряд жилых домов в Дмитровском районе Орловской области получили повреждения во время ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Он рассказал, что средства противовоздушной обороны перехватили 10 дронов в небе над регионом. Но их обломки упали на землю и нанесли незначительный ущерб нескольким зданиям.

В тот же день пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи средства ПВО сбили 52 украинских дрона самолетного типа на территории страны. Больше всего БПЛА — 33 — были нейтрализованы в Брянской области. В Орловской и Калужской областях уничтожили 10 и два беспилотника соответственно. Еще один летательный аппарат ликвидировали в Белгородской области, по три — в Курской и Тульской областях.

Ранее в Курской области нашли 200-килограммовый украинский беспилотник.