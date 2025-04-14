В Орловской области оценили последствия ночной атаки БПЛА

Ряд жилых домов в Дмитровском районе Орловской области получили повреждения во время ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.

Он рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 10 дронов в небе над российским субъектом. Но их обломки упали на землю и нанесли незначительный ущерб нескольким зданиям.

«Пострадавших нет», — подчеркнул Клычков.

Губернатор добавил, что сейчас на местах происшествий находятся сотрудники оперативных служб.

14 апреля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи средства ПВО сбили 52 украинских дрона самолетного типа на территории страны. Больше всего БПЛА — 33 — были нейтрализованы в Брянской области. В Орловской и Калужской областях уничтожили 10 и два беспилотника соответственно. Еще один летательный аппарат ликвидировали в Белгородской области, по три — в Курской и Тульской областях.

В тот же день Штаб обороны Донецкой народной республики сообщил, что местные средства ПВО за неделю предотвратили 317 атак украинских дронов на регион. Система защиты «Купол Донбасса» сбила беспилотники в Донецке, Горловке и Макеевке.

Ранее украинский БПЛА атаковал сельскохозяйственное предприятие в Брянской области.