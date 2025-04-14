Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Бердичева удалили сообщение о гибели полковника ВСУ в Сумах

Власти Бердичева удалили сообщение о гибели полковника ВСУ Юлы в Сумах
close
Бердичевская районная военная администрация/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бердичевская районная военная администрация в Житомирской области удалила пост о гибели полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ), командира 27-й артиллерийской бригады Юрия Юлы после удара по Сумам.

До этого городской совет Бердичева опубликовал соответствующее заявление на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена). Из заявления следовало, что мужчину назначили на должность командира бригады в 2023 году. До этого он был заместителем командира 26-й артиллерийской бригады ВСУ.

Телеканал «Общественное» также сообщил, что военнослужащий украинской армии Владимир Жеребцов погиб 13 апреля после удара по Сумам. Жеребцов родился 22 августа 1986 года в селе Поповичка. 8 августа 2008 года он подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

В понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает фактами того, что в Сумах проходила «сходка» военачальников ВСУ с западными коллегами.

Ранее Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара по Сумам.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами