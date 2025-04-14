Бердичевская районная военная администрация в Житомирской области удалила пост о гибели полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ), командира 27-й артиллерийской бригады Юрия Юлы после удара по Сумам.

До этого городской совет Бердичева опубликовал соответствующее заявление на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена). Из заявления следовало, что мужчину назначили на должность командира бригады в 2023 году. До этого он был заместителем командира 26-й артиллерийской бригады ВСУ.

Телеканал «Общественное» также сообщил, что военнослужащий украинской армии Владимир Жеребцов погиб 13 апреля после удара по Сумам. Жеребцов родился 22 августа 1986 года в селе Поповичка. 8 августа 2008 года он подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

В понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает фактами того, что в Сумах проходила «сходка» военачальников ВСУ с западными коллегами.

Ранее Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара по Сумам.