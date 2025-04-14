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На Украине сообщили о еще одном убитом военном ВСУ в результате удара ВС РФ по Сумам

СМИ Украины раскрыли личность еще одного убитого ударом ВС РФ бойца ВСУ в Сумах
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Reuters

Военнослужащий украинской армии Владимир Жеребцов погиб 13 апреля после удара по Сумам. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«Во время ракетного удара по Сумам 13 апреля погиб военнослужащий ВСУ из Талалаевской общины Черниговской области Владимир Жеребцов», — отмечается на сайте канала.

По его данным, Жеребцов родился 22 августа 1986 года в селе Поповичка. 8 августа 2008 года он подписал контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

14 апреля в городском совете Бердичева в Житомирской области заявили, что в Сумах был ликвидирован командир 27-й артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла. Мужчина занимал соответствующий пост с 2023 года, до этого он служил в 26-й артиллерийской бригаде.

В понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает фактами того, что в Сумах проходила «сходка» военачальников ВСУ с западными коллегами. Глава МИД напомнил, что международное право запрещает размещать военные объекты на территории гражданских.

Накануне в Сумах прогремела серия мощных взрывов. По официальным данным, погибли 32 человека, еще 84 получили ранения. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар нанесли по месту торжественного награждения бойцов территориальной обороны. Мэр города Конотопа после ударов призвал главу Сумской области встать на колени перед жителями, извиниться и уйти в отставку.

Ранее Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара по Сумам.

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