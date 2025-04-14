В Сумах ликвидировали командира 27-й артиллерийской бригады ВСУ

Российские военнослужащие при ударе по Сумам ликвидировали командира 27-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковника Юрия Юлу. Об этом сообщил городской совет Бердичева в Житомирской области, опубликовав соответствующее заявление на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Из заявления следует, что мужчину назначили на должность командира бригады в 2023 году. До этого он был заместителем командира 26-й артиллерийской бригады ВСУ.

Утром 13 апреля в Сумах на северо-востоке Украины произошли несколько мощных взрывов. Незадолго до этого местных жителей предупредили о приближении баллистических ракет, писало издание «Общественное».

По последним данным, в результате прилетов пострадали десятки человек. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о повреждении 20 строений, в том числе пяти многоквартирных домов и здания суда.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что российские войска нанесли удар по месту скопления украинских солдат. Как она отметила, в тот момент в Сумах проходило торжественное награждение бойцов территориальной обороны.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал взрывы в Сумах.