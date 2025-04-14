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Раскрыта причина многомиллионного иска Минобороны к Кизлярскому заводу

Минобороны требует взыскать с КЭМЗ свыше 390 млн рублей за срыв госконтракта
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Арбитражный суд Москвы поступил иск министерства обороны России к акционерному обществу «Концерн Кизлярский электромеханический завод» (КЭМЗ) о взыскании свыше 390 млн рублей неустойки за ненадлежащие поставки мостовых конструкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В них говорится, что суд принял исковое заявление Минобороны и назначил предварительное судебное заседание.

Сумма заявленных требований составила 390,2 млн рублей. Согласно материалам, военное ведомство требует взыскать данную сумму в качестве неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по государственному контракту на поставку универсальных мостовых конструкций.

КЭМЗ специализируется на разработке и выпуске систем наземного управления и диагностики летательных аппаратов, а также на производстве навесного и бортового оборудования.

В конце марта Минобороны РФ подало в суд 16 исков к Военно-строительной компании (ВСК), их общая сумма составила 952 млн рублей.

Ранее Минобороны России отказали во взыскании 57,5 млн рублей с производителя средств борьбы с БПЛА.

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