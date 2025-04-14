На Украине заявили, что российский FPV-дрон впервые долетел до Запорожья

Российский FPV-дрон впервые долетел до города Запорожье, который находится под контролем Киева. Об этом сообщают местные СМИ, пишет украинский Telegram-канал «Политика Страны» («ПС»).

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, дрон атаковал заправку, в результате чего загорелся газовый модуль.

Украинские СМИ напомнили, что раньше российские FPV-дроны долетали до Балабино и Разумовки в Запорожской области. Теперь под удар беспилотников попадает областной центр.

Средняя дальность FPV-дронов составляет около 10 км, однако от линии фронта до Запорожья около 30 км.

Российские войска удерживают контроль над 75% территории Запорожской области.

12 апреля Минобороны РФ сообщило, что танк Вооруженных сил Украины был уничтожен в окрестностях населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике в результате атаки FPV-дронов группировки войск «Восток». Бронетехнику удалось обнаружить благодаря воздушной разведке, отметило ведомство. Затем координаты передали операторам ударных FPV-дронов. В итоге танк вывели из строя серией точных ударов.

До этого стало известно, что десятки оптоволоконных FPV-дронов «Гортензия 7» и «Гортензия 10» успешно применяются Вооруженными силами России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Новые беспилотные летательные аппараты обладают дальностью оптоволокна от 5 до 30 км, в зависимости от модели. Российские бойцы уже положительно оценили работу первой партии.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.