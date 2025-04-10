В зоне СВО применили дроны «Гортензия»

Десятки оптоволоконных FPV-дронов «Гортензия 7» и «Гортензия 10» успешно применяются Вооруженными силами России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новые беспилотные летательные аппараты обладают дальностью оптоволокна от 5 до 30 км, в зависимости от модели. Российские бойцы уже положительно оценили работу первой партии.

В конструкторском бюро «Гортензия» рассказали, что указанные БПЛА оснащены гибридной связью с возможностью автоматического переключения между оптоволокном и радиоканалом. Благодаря этому дроны могут продолжать выполнение заданий даже при обрыве оптоволокна, а затем прилетать обратно для следующей операции.

«Гортензия 7» — компактный беспилотник. Он предназначен для оперативных задач, способен развертываться менее чем за три минуты, а также функционировать на большом расстоянии. Благодаря небольшому размеру и весу, этот дрон могут транспортировать всего два-три человека.

Ранее в ВСУ назвали проблемой российские беспилотники на оптоволокне.