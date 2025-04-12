Минобороны: FPV-дроны уничтожили танк ВСУ в районе Богатыря в ДНР

Танк Вооруженных сил Украины был уничтожен в окрестностях населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике в результате атаки FPV-дронов группировки войск «Восток». Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Бронетехнику удалось обнаружить благодаря воздушной разведке, отметило ведомство. Затем координаты передали операторам ударных FPV-дронов. В итоге танк вывели из строя серией точных ударов.

«В результате последнего попадания танк воспламенился и был полностью уничтожен», — добавили в Минобороны.

7 апреля сообщалось, что российские военные с помощью FPV-дронов уничтожили танк Abrams американского производства в Cумской области. По данным оборонного ведомства, оперативное уничтожение танка осуществляла группировка войск «Север». В публикации подчеркивалось, что находящиеся в танке бойцы пытались открыть огонь по позициям российской стороны.

Осуществить атаку удалось по наводке разведывательных беспилотников ВС РФ.

Ранее в Курской области засняли разбитый танк НАТО.