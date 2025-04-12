Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Операторы FPV-дронов уничтожили украинский танк в ДНР

Минобороны: FPV-дроны уничтожили танк ВСУ в районе Богатыря в ДНР
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Танк Вооруженных сил Украины был уничтожен в окрестностях населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике в результате атаки FPV-дронов группировки войск «Восток». Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Бронетехнику удалось обнаружить благодаря воздушной разведке, отметило ведомство. Затем координаты передали операторам ударных FPV-дронов. В итоге танк вывели из строя серией точных ударов.

«В результате последнего попадания танк воспламенился и был полностью уничтожен», — добавили в Минобороны.

7 апреля сообщалось, что российские военные с помощью FPV-дронов уничтожили танк Abrams американского производства в Cумской области. По данным оборонного ведомства, оперативное уничтожение танка осуществляла группировка войск «Север». В публикации подчеркивалось, что находящиеся в танке бойцы пытались открыть огонь по позициям российской стороны.

Осуществить атаку удалось по наводке разведывательных беспилотников ВС РФ.

Ранее в Курской области засняли разбитый танк НАТО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами