Несколько взрывов зафиксировали в Сумах на северо-востоке Украины

Серия взрывов произошла в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Публикация дополнена видео с места происшествия, заснятым очевидцами. На кадрах видно, как в небо поднимаются клубы черного дыма.

13 апреля на территории Сум зафиксировали несколько мощных взрывов. Украинское издание «Общественное» сообщало, что перед этим жителей города предупредили о приближении баллистических ракет.

По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, удар пришелся по месту скопления военнослужащих. Она уточнила, что в тот момент в Сумах проходило торжественное награждение бойцов Вооруженных сил Украины.

В результате прилетов пострадали несколько десятков человек. Как рассказал глава государства Владимир Зеленский, также повреждения получили 20 построек. Среди них — здание суда и многоквартирные дома.

14 апреля в городском совете Бердичева в Житомирской области заявили, что в Сумах был ликвидирован командир 27-й артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла. Мужчина занимал соответствующий пост с 2023 года, до этого он служил в 26-й артиллерийской бригаде.

Ранее российский офицер рассказал, чем обусловлены успехи Вооруженных сил РФ на Сумском направлении.