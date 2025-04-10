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Полковник заявил о попытках ВСУ реализовать «курский сценарий» в других регионах России

Полковник Матвийчук: ВСУ пытаются повторить курский сценарий, ВС РФ дают отпор
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются реализовать курский сценарий на разных участках границы, однако ВС РФ дают отпор. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Сегодня ВСУ щупают всю оборону в нашем приграничье. Они пытаются повторить курский сценарий в Белгородской области, в Брянской, но везде натыкаются на нашу оборону, укрепленные границы, пограничные заставы. Они везде получают отпор, потому что опыт Курска уже учтен», — сказал эксперт.

По его мнению, Киев пытается захватить часть российских приграничных территорий ради усиления позиций на возможных переговорах о мире. Таким образом Украина хочет сыграть «на несыгранном поле», считает Матвийчук. Власти Украины считают, что в таком случае якобы смогут диктовать России свои условия, сказал он.

До этого сообщалось, что подразделения ВСУ за прошедшие сутки трижды пытались прорваться в Белгородскую область. Попытки прорыва на российскую территорию осуществлялись в районах сел Поповка и Демидовка Краснояружского района. Для нападения украинские войска концентрировались в районе сел Миропольское и Петрушевка Сумской области, где по ним и был нанесен удар.

Ранее западные аналитики обеспокоились планами России на украинские Сумы.

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