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Минобороны заявило о восьми атаках ВСУ на объекты энергетики РФ за сутки

Минобороны: ВСУ восемь раз за сутки атаковали российские объекты энергетики
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили восемь атак на объекты российской энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, в ночь на 13 апреля украинские войска при помощи беспилотника атаковали объекты в Белгородской области. В результате была отключена высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго», из-за чего 735 жителей Грайворонского района лишились света.

В министерстве добавили, что еще три атаки пришлось на объекты в Брянской области. Из-за этого была отключена комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго», поврежден трансформатор, а также перестала работать высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Без электричества остались свыше 2,8 тысячи человек.

Помимо этого, украинские военные нанесли два удара в Курской области, отметили в Минобороны. В результате произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» и оборвался провод на электроподстанции «Железногорская». Это привело к выводу в ремонт участка высоковольтной линии «Железногорская — Дмитриев».

«В Запорожской области: 13 апреля в 16:30 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии ГУП «Таврия-Энерго». Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в г. Каменка-Днепровская», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что также ВСУ атаковали электроподстанцию «Троицкая» в Луганской народной республике. В результате без электроснабжения оставалось около 36,6 тысячи человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах.

25 марта Кремль опубликовал первое официальное заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетической инфраструктуры, действующий с 18 марта, с возможностью продления при соблюдении условий сторонами.

Ранее Россия передала США данные о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам.

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