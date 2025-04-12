Россия передала США данные о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам

МИД: Россия передает в США сведения о нарушении Украиной моратория на удары

Российская сторона собирает и передает Соединенным Штатам все данные о нарушении украинской стороной 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Эти данные передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицы других стран и международные структуры как еще одно подтверждение недоговороспособности киевского режима», — заявил он.

По словам Полищука, Россия соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам Украины и фиксирует все случаи его нарушения.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины совершили пять атак на российские энергообъекты.

25 марта Кремль опубликовал первое официальное заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетической инфраструктуры, действующий с 18 марта, с возможностью продления при соблюдении условий сторонами.

Ранее Трамп заявил, что «скоро» рассчитывает заключить сделку России и Украины.