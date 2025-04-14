На Украине продолжают пропадать истребители F-16 при неясных обстоятельствах

MWM: Украина потеряла еще один F-16 при неясных обстоятельствах

Украина потеряла еще один истребитель F-16 при неясных обстоятельствах. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«12 апреля украинские ВВС подтвердили потерю истребителя четвертого поколения F-16 и его пилота при невыясненных обстоятельствах во время «боевого задания», — говорится в публикации.

Авторы публикации подчеркнули, что причины происшествия не раскрыты. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать «решительный и точный» ответ на потерю истребителя, подразумевая, что причиной инцидента стали российские войска, а не дружественный огонь или техническая проблема.

До этого летчик Алексей Воевода сообщил, что в воздушном пространстве Украины в зоне боевых действий вновь зафиксировано присутствие истребителей F-16.

Он подчеркнул, что F-16 прикрывают работу истребителей МиГ-29 и Су-24, которые сбрасывают на российские позиции планирующие бомбы. По мнению Воеводы, предыдущая потеря F-16 «не охладила пыл» Вооруженных сил Украины.

О потере F-16 Вооруженными силами Украины сообщалось днем 12 апреля.

Ранее эксперт заявил, что Украина занимается «авиационным каннибализмом» из-за старых F-16.