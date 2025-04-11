Эксперт заявил, что Украина занимается «авиационным каннибализмом»

Украина получает от Запада старые и нелетающие истребители F-16, чтобы разбирать их на запчасти для ремонта самолетов этого типа. Об этом сообщил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан в эфире украинского телеканала «Новости. Live».

«Мы вынуждены заниматься так называемым авиационным каннибализмом. Они нам передают два нелетающих F-16 с той целью, чтобы мы разобрали их на компоненты для остальных самолетов», — сказал он.

Эксперт добавил, что на вооружении у украинских ВВС Украины имеются F-16, произведенные в 1980-х годах.

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна передаст еще два истребителя F-16 Украине в этом году и еще два в следующем.

Издание Forbes тем временем отмечало, что администрация президента США Дональда Трампа прекратила поддержку истребителей F-16, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Авторы отметили, что подобное решение может лишить Военно-воздушные силы Украины «важнейших контрмер».

Ранее сообщалось, что F-16 проявляют активность у границ Курской области.