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Летчик Воевода рассказал о возвращении украинских истребителей на линию фронта

Воевода: украинские истребители F-16 вновь появились у линии фронта
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Valentyn Ogirenko/Reuters

В воздушном пространстве Украины в зоне боевых действий вновь зафиксировано присутствие истребителей F-16. Об этом сообщил летчик Алексей Воевода в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что F-16 прикрывают работу истребителей МиГ-29 и Су-24, которые сбрасывают на российские позиции планирующие бомбы.

По мнению Воеводы, предыдущая потеря F-16 «не охладила пыл» Вооруженных сил Украины.

О потере F-16 Вооруженные силы Украины сообщили днем 12 апреля. По данным военных, истребителем управлял 26-летний капитан Павел Иванов. В результате произошедшего пилот не выжил. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил сообщения о том, что в бою был уничтожен F-16.

Воевода также рассказал, что летчик Иванов был трижды награжден орденами, когда летал на Су-25. Затем его переучили на F-16.

Ранее эксперт заявил, что Украина занимается «авиационным каннибализмом» из-за старых F-16.

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