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На Украине сообщили о гибели пилота F-16

В ВСУ сообщили, что пилот F-16 погиб на Украине в ходе боевого вылета
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Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

Пилот украинского F-16 погиб во время боевого вылета. Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«12 апреля 2025 во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве выразили соболезнования семье пилота. В публикации подчеркивается, что украинские пилоты работают и используют максимум человеческих и технических возможностей, рискуя своей жизнью во время выполнения боевых задач.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце марта на Украине впервые показали строй из трех F-16 американского производства. Судя по обнародованным кадрам, истребители оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder класса «воздух-воздух».

Первые поставки F-16 были осуществлены в июле 2024 года. Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщал, что эти истребители выполняют в Сумской области функции охотников за российской авиацией. По данным канала, украинская армия пока не применяет истребители для сброса авиабомб, поскольку эту задачу выполняют советские самолеты.

Ранее эксперт заявил, что Украина занимается «авиационным каннибализмом» из-за старых F-16.

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